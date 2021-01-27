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Среда, 27 января 2021, 15:00 мск

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На «Фукусиме» остались зоны со смертельным уровнем радиации

Фото: Reuters

На атомной электростанции «Фукусима-1» обнаружили участки, где уровень радиации смертелен для человека. Об этом сообщается в докладе Комитета по контролю за атомной энергетикой.

Радиационное загрязнение обнаружено в трех сооружениях над энергоблоками 2 и 3, которые выполняют функцию защитных колпаков. Доза облучения на этих участках достигает нескольких зивертов в час, что может привести к летальному исходу в течение нескольких часов, сообщает Kyodo.

Дело в том, что в верхней части энергоблоков скопилась приблизительно третья часть всех изотопов цезия. Отмечается, что уровень радиации в обнаруженных зонах может значительно отодвинуть сроки демонтажа аварийной АЭС. По последним оценкам, на эти работы потребуется не менее 40 лет.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 27.01.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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