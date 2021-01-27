На «Фукусиме» остались зоны со смертельным уровнем радиации

На атомной электростанции «Фукусима-1» обнаружили участки, где уровень радиации смертелен для человека. Об этом сообщается в докладе Комитета по контролю за атомной энергетикой.

Радиационное загрязнение обнаружено в трех сооружениях над энергоблоками 2 и 3, которые выполняют функцию защитных колпаков. Доза облучения на этих участках достигает нескольких зивертов в час, что может привести к летальному исходу в течение нескольких часов, сообщает Kyodo.

Дело в том, что в верхней части энергоблоков скопилась приблизительно третья часть всех изотопов цезия. Отмечается, что уровень радиации в обнаруженных зонах может значительно отодвинуть сроки демонтажа аварийной АЭС. По последним оценкам, на эти работы потребуется не менее 40 лет.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 27.01.21

Пригожин указал на след Госдепа США в блокировке личных аккаунтов в Facebook и Twitter. / В Европарламенте нашли новый повод для недовольства экономическим сотрудничеством Сербии и Китая. / Ученые изменили значение килограмма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»