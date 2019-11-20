Дальнему Востоку «достанется»: Япония и США превращают Тихий океан в «мертвый»

В результате аварии на АЭС «Фукусима-1» Тихий океан превращается в «мертвый», что ведет к катастрофе планетарного масштаба: рыболовство уже превратилось в лотерею – с высокой долей вероятности выловленные там биоресурсы являются радиоактивными. Как считает известный эколог, депутат Госдумы VI созыва Максим Шингаркин, заявления японского правительства, что слив выработанной на поврежденных реакторах воды в океан экологически безопасен – ложь, радиация угрожает, в том числе российскому Дальнему Востоку. В интервью РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что информацию об аварии на японской атомной станции целенаправленно замалчивают в мировых СМИ.

Комментируя решение японских властей к 2022 году вылить в Тихий океан радиоактивные стоки с поврежденной атомной электростанции, Шингаркин отметил, что такие планы не являются неожиданностью. «Построить модель, как будет происходить авария, было достаточно несложно, даже имея отрывочные на тот момент сведения. Практически сразу после аварии стало понятно, что Япония будет систематически сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан. Я заявил об этом через две недели после того, как началась авария на «Фукусиме-1». Тогда все СМИ проигнорировали это предупреждение. Отныне и еще десятилетия, а может даже столетия, компании, которые занимаются локализацией аварии, будут сбрасывать радиоактивную воду в океан… Они уже сбрасывают, но неофициально. Если сегодня посмотреть данные по радиационному загрязнению Тихого океана, мы увидим колоссальнейшие проблемы», – заявил Шингаркин.

По его оценке, значительную часть радиоактивной воды течение сносит к берегам Соединенных Штатов, однако «достается» и российскому Дальнему Востоку. «В незначительной степени оно попадает в сторону островов Курильской гряды», – обратил внимание эксперт.

«Но при этом нужно понимать, те суда, которые у нас ведут рыболовецкий промысел в Охотском море, еще добывают нормальную рыбу, а вся остальная мировая индустрия добычи рыбы в Тихом океане превратилась в лотерею. Все, что добывается в северной части Тихого океана с очень высокой вероятностью – радиационно-опасные продукты. Радиация будет только увеличиваться», – констатировал Шингаркин.

В то же время, как пояснил эксперт, авария в поврежденном реакторе не закончилась. «Это очень важно понимать. Авария на «Фукусиме-1» не завершена, она продолжается. Идет не ликвидация аварии, а ее сдерживание. Продолжаются работы с тремя ядерными реакторами и хранилищами ядерного топлива. Каждый день происходит выход радиации. Если перестанут охлаждать поврежденные ядерные реакторы, ситуация перейдет в критическую фазу», – подчеркнул эколог и добавил, что как следствие будут увеличиваться и объемы загрязненной воды.

В этой связи Шингаркин отметил, что такая экологическая катастрофа до сих пор остается в тени для мировой общественности. «Все мировые СМИ получают деньги за то, чтобы игнорировать эти факты. Проводится политика перевода стрелок через Чернобыль и все это... Огромному количеству экологических организаций сейчас выделаются гранты на исследования загрязнений мирового океана от пластика. Если сравнивать по отрицательному воздействию весь пластик мирового океана – по степени токсичности это 1% от того, что уже сейчас находится радиационно-загрязненного в мировом океане», – сказал он.

Шингаркин также обратил внимание, что во многом такая критическая ситуация из-за США – американская сторона изначально вложила очень большие ресурсы, чтобы дистанцироваться от аварии на «Фукусиме-1». «Авария возникла в результате негодных решений корпорации General Electric, которая является владельцем технологической разработки реактора. И до сегодняшнего дня американцы пытаются сделать вид, что это японская авария. На самом деле, эта авария совместная, она во многом произошла по вине американских ядерных корпораций, которые построили атомную станцию для японцев», – подчеркнул он.

Как считает эксперт, все природоохранные гранты на океан, которые уводят тематику расследований от радиации в пластик – оплачивают как раз американские ядерные корпорации, связанные со строительством японской атомной станции. Их цель – отвести общественное мнение от подлинной катастрофы планетарного масштаба, подчеркнул Шингаркин.

При этом он отметил, что в этой ситуации российское руководство фактически бездействует. «Российское правительство близоруко. Оно практически не управляет страной. В стране колоссальный кризис, происходит социальное расслоение. Российское правительство не в состоянии реагировать на такие внешнеполитические угрозы» – сказал Шингаркин.

Он также пояснил, что среди должностных лиц РФ есть лица, которые имеют родственников или бизнес в США. «То есть, они зависят от США, соответственно, им просто запрещают это озвучивать. Еще часть из них занята другими делами, как писал Карамзин – воруют. С учетом уровня коррупции внутри нашего государства, у нас у чиновников не остается времени заниматься глобальными вопросами. Оно (правительство) не в состоянии, оно беспомощно», – заключил он.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ.

За 8 лет на станции скопилось более 100 тонн воды, которая используется для непрерывного охлаждения поврежденных реакторов. Как в начале этой недели заявили японские власти, к лету 2022 года их будет негде хранить.

В настоящее время принято решение начать сброс воды со слабым уровнем радиоактивности в океан. По мнению японских властей, это не должно создать проблемы для безопасности людей и морских организмов. Оппозиция и правительство соседней Южной Кореи уже выразили своей протест.

Стоит отметить, что на Тихий океан на сегодняшний день приходится около 62% мирового улова рыбы, из них 39,5% вылавливается в северной его части, которая находится в зоне повышенного радиационного риска.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.11.19

Кремль ответил Эстонии на территориальные претензии. / «Нужно изменить ситуацию!»: Путин отчитал кабмин за низкие доходы россиян. / Белорусы стали жертвами мошенников из России, нашедших «царский клад». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»