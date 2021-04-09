Япония сбросит воду с «Фукусимы» в океан

Японские власти приняли решение сбросить очищенную радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник.

Решение по сбросу воды со станции могло быть принято еще в прошлом году. Однако его отложили из-за общественного недовольства. В частности, против выступали представители рыболовной индустрии. Они опасались, что потребители откажутся от морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Радиоактивная вода хранится в специализированных резервуарах. Она по-прежнему содержит радиоактивный тритий. «Источники сообщают, что правительство хочет снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами. И затем, через два года, начнет сброс воды в океан», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. Спустя десять лет после катастрофы на электростанции до сих пор остаются участки, доза облучения на которых достигает нескольких зивертов в час, что может привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 09.04.21

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