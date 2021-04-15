Китай предложил японским политикам выпить радиоактивную воду с «Фукусимы»

Китайский дипломат Чжао Лицзянь предложил японским политикам выпить очищенную радиоактивную воду с «Фукусимы», чтобы доказать ее безопасность. Представитель МИД КНР напомнил, что Токио в одностороннем порядке принял решение о сбросе воды с АЭС в океан.

«Некоторые политики в Японии так отчаянно пытаются доказать, что эта вода с атомной станции безопасна. Тогда пусть они начнут использовать ее в качестве питьевой воды, а также для приготовления еды, стирки одежды и полива», – сказал Лицзянь на брифинге.

Дипломат считает, что заключение о безопасности воды с АЭС основано «исключительно на односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными». Лицзянь призвал Японию начать сотрудничать по этому вопросу с заинтересованными сторонами, в том числе с Китаем и Южной Кореей.

Представитель китайского МИД рассказал о выводах немецких ученых, которые считают, что в случае сброса радиоактивных веществ течение распространит их по большей части акватории Тихого океана всего за 57 дней, а в течение 10 лет опасная вода достигнет всех океанов мира.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. Спустя десять лет после катастрофы на электростанции до сих пор остаются участки, доза облучения на которых достигает нескольких зивертов в час, что может привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

9 марта 2021 года власти Японии объявили, что сбросят в океан отработанную воду из цистерн на АЭС «Фукусима-1». Они пообещали, что воду предварительно очистят, чтобы снизить загрязнение, и ее даже можно будет пить без ущерба для здоровья. В частности, ожидается, что содержание трития уменьшат в десятки раз по сравнению с допустимой нормой.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 15.04.21

МИД Франции назвал несерьезной перспективу включения Украины в ЕС. / Белград направил в Республику Сербскую новую партию вакцины против коронавируса. / Китайская экспансия: Пекин готов забрать за долги морское побережье Черногории. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»