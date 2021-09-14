На японской атомной станции сломались фильтры для радиоактивной воды

На аварийной АЭС «Фукусима-1» обнаружили неполадки почти во всех фильтрах, используемых для очистки воды. Не исключено, что радиоактивная вода вытекла из системы. Об этом сообщает телеканал NHK.

В конце прошлого месяца специалисты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды. В результате проверки выяснилось, что дефекты есть у 24 из 25 фильтров.

Компания-оператор TEPCO заявила, что не фиксировала случаев утечек радиоактивной воды из системы. Однако невозможно полностью исключить вероятность того, что они все же могли быть.

Стоит отметить, что подобная проблема возникла на АЭС «Фукусима-1» два года назад. Тогда оператор заменил фильтры, но причину поломки установить так и не удалось.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. Спустя десять лет после катастрофы на электростанции до сих пор остаются участки, доза облучения на которых достигает нескольких зивертов в час, что может привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

В марте 2021 года власти Японии объявили, что сбросят в океан отработанную воду из цистерн на АЭС. Они пообещали, что воду предварительно очистят, чтобы снизить загрязнение, и ее даже можно будет пить без ущерба для здоровья. Против сброса воды выступают рыболовные ассоциации. Это решение также вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 14.09.21

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