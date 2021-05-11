На химзаводе в Фукусиме прогремел взрыв

На химическом заводе в Японии произошел взрыв и пожар. По последним данным, пострадали четыре человека, передает телеканал NHK.

Инцидент произошел около восьми утра на заводе компании Sakai Chemical Industry в городе Иваки префектуры Фукусима. Сначала погремел взрыв, затем возник пожар. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты и полиция.

Известно, что в момент ЧП на предприятии работали 18 человек. В настоящее время есть информация о четырех пострадавших.

Завод Sakai Chemical Industry специализируется на производстве цинкового порошка, который используется в косметической промышленности.

Токио, Зоя Осколкова

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