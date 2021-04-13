«Крайне безответственное решение»: в КНР и России оценили последствия сброса в океан воды с «Фукусимы»

Министерство иностранных дел КНР назвало безответственным решение властей Японии слить в океан отработанную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Солидарность с китайцами выразили в Южной Корее. Российские экологи предупредили, что сброс может негативно отразиться на здоровье людей.

Пекин возмутился, что Токио принял решение односторонне и без консультаций со странами-соседями. В МИД КНР считают, что риски от сброса воды с радиоактивными частицами не просчитаны. «Эти действия крайне безответственны», – цитирует заявление ведомства РИА «Новости».

Власти Южной Кореи также не поддержали решение соседей вылить в океан отработанную воду с АЭС, сообщило агентство Рёнхап. Правительство Республики Корея собралось на экстренное совещание и уже пообещало, что жителей страны максимально оградят от сброшенных Японией вод.

«Правительство выражает глубокое сожаление из-за решения японского правительства по сбросу воды с атомной станции «Фукусима» в океан», – заявили в правительстве Южной Кореи.

Экологи на Сахалине спрогнозировали, что сброшенную у берегов Японии воду отнесет в центр северной части Тихого океана. Там набирают вес некоторые виды рыб, позже попадающие в пищу россиянам, а значит, сброс может плохо сказаться на здоровье людей.

«Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определенное загрязнение со стороны «Фукусимы», а со сливом воды будут получать еще больше. В первую очередь это тихоокеанский лосось», – пояснил глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын РИА «Новости». По словам эколога, в центральной части северного Тихого океана обитают шесть видов лосося: горбуша, кета, кижуч, сима, нерка и чавыча. «Это как раз та зона, куда выносит это загрязнение. Возвращаясь к берегам России, рыба приносит его сюда. В какой степени она будет загрязнена, пока трудно сказать», – отметил Лисицын.

Ранее власти Японии объявили, что сбросят в океан отработанную воду из цистерн на АЭС «Фукусима-1». Она пообещали, что воду предварительно очистят, чтобы снизить загрязнение, и ее даже можно будет пить без ущерба для здоровья. В частности, ожидается, что содержание трития уменьшат в десятки раз по сравнению с допустимой нормой.

«Безопасным считается уровень трития, при котором радиоактивность воды составляет 60 тысяч беккерелей на литр. Решено, что содержание трития в воде, которую предполагается сбросить в океан с «Фукусима-1», будет не более 1,5 тысяч беккерелей на литр. Это в 40 раз ниже международной нормы», – цитирует ТАСС министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за девятибального землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. Спустя десять лет после катастрофы на атомной электростанции остаются участки, доза облучения на которых достигает нескольких зивертов в час, что может привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

Россию готовят к новому кризису: девальвация рубля как прелюдия к выборам. / «Азарт цифровизации»: правительство РФ попало в ловушку. / Перелеты из России в Турцию останавливаются до 1 июня. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»