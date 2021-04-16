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Пятница, 16 апреля 2021, 10:43 мск

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«Обычное дело»: японский министр ответил на предложение выпить воды с «Фукусимы»

Фото: Reuters

Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо назвал обычным делом возможность выпить отработанной воды из реактора АЭС «Фукусима-1». Он напомнил, что содержание радионуклидов в ней будет меньше норм, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Главное, что она будет разбавлена в семь раз относительно норм ВОЗ. То есть ее можно пить. Обычное дело», – заявил Асо телеканалу NHK (цитата по РИА «Новости»).

Накануне в МИД КНР предложили японским властям использовать отработанную воду с АЭС «Фукусима-1» для бытовых нужд на фоне заявления, что жидкость на момент сброса в океан будет отвечать всем нормам ВОЗ.

Как сообщал «Новый День», власти Японии в одностороннем порядке решили начать сброс воды, которой охлаждали реактор на аварийной АЭС «Фукусима-1». Япония заверила, что воду максимально очистят перед отправкой, которая намечена на 2023 год. Жидкость невозможно полностью очистить от трития, но японские власти обещали снизить его содержание до 40 раз по сравнению с установленными в стране нормами.

Токио, Наталья Рязанова

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