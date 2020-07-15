Ученые обнаружили радиацию от «Фукусима-1» на территории всей Японии

Частицы плутония, содержавшегося в ядерном топливе разрушенной в ходе стихийного бедствия в 2011 году атомной электростанции «Фукусима-1», до сих пор остаются в окружающей среде. Результаты исследования ученых из шести стран опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Исследование проводили ученые из Японии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Великобритании и США. Им удалось выяснить, что наноразмерные включения оксидов плутония содержатся в богатых цезием микрочастицах (CsMP). При разрушении материал реактора распался на микроскопические радиоактивные частицы, которые ветер разнес по всей Японии.

«Теперь ясно, что богатые цезием микрочастицы – важный фактор радиоактивного загрязнения при ядерных авариях», – отметил один из авторов работы, профессор Гарет Лоу из Хельсинкского университета. Ученые рассчитывают продолжить изучение микрочастиц CsMP. Они считают, что это поможет понять их долгосрочное поведение и воздействие на окружающую среду.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 15.07.20

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