На Фукусиме скопилось 14 млн кубометров радиоактивного мусора

Японские власти посчитали, сколько денег понадобится для утилизации радиоактивных отходов, которые остались от ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает телеканал NHK.

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн кубометров, который представляет собой снятый слой земли, веток, травы и других отходов. Планируется, что переработать для повторного использования удастся более 90%.

По подсчетам ученых, около 8% радиоактивного мусора не получится использовать повторно, а затраты на переработку составят от 4,2 млн до 6,4 млрд долларов. Ожидается, что процесс утилизации завершится в 2045 году.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. Спустя десять лет после катастрофы на электростанции до сих пор остаются участки, доза облучения на которых достигает нескольких зивертов в час, что может привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 26.02.21

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