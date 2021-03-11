Япония отмечает 10-летний юбилей тройной катастрофы на Фукусиме

Япония отмечает десятилетнюю годовщину тройной катастрофы на Фукусиме: землетрясение силой 9 баллов, последующее цунами и распространение радиации от атомной электростанции, цепь событий, которые привели к гибели более 15 000 человек.

Жители районов, наиболее пострадавших от стихийного бедствия, в префектурах Фукусима, Иватэ и Мияги, проведут минуту молчания ровно в 14:46 по местному времени – это точное время, когда произошло землетрясение.

В Токио в Национальном театре будет организована памятная церемония с участием премьер-министра Ёсихидэ Суги, императора Нарухито и его жены Масако, но все пройдет без публики – из-за пандемии. Мемориальное мероприятие проводится ежегодно с 2012 года, но в 2020 году бывший премьер-министр Синдзо Абэ ограничился тем, что просто возложил цветы и записало последние для нации, которое протранслировали СМИ.

Во время визита в префектуру Фукусима в последние дни Суга подтвердил готовность правительства продолжить процесс восстановления в разрушенных районах, и в этом направлении предусматривается продление до 2031 года работы Агентства по реконструкции. Более 30 триллионов иен (232 миллиарда евро) было потрачено на проекты рекультивации земель, процесс дезактивации региона продолжается, вернуться в ранее обитаемые земли смогли далеко не все эвакуированные японцы.

Задача по восстановлению пострадавших территорий считается очень трудновыполнимой, учитывая, что возле АЭС Фукусима грязными считаются 337 квадратных километров.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 11.03.21

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