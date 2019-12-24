Суд освободил задержанные у Курил японские шхуны после выплаты штрафа

Южно-Курильский районный суд признал японских капитанов пяти задержанных судов виновными в незаконном промысле вблизи Курильской гряды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Экипажи судов «Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55» были оштрафованы на общую сумму 6,43 млн рублей. После оплаты штрафов японцы были отпущены из-под стражи на свободу.

Как писал «Новый День», российские пограничники задержали японских браконьеров, занимавшихся добычей осьминога вблизи Курильских островов, 17 декабря. Японское агентство Kyodo сообщало, что рыбаков задержали незаконно, так как те вели промысел в рамках двустороннего соглашения между странами. Однако объем выловленного осьминога в трюмах японских судов, значительно превышал предусмотренный квотами.

МИД Японии заявлял, что задержание рыбаков неприемлемо, исходя из позиции Токио по принадлежности Курильских островов, и потребовал их скорейшего возвращения шхун вместе с рыбаками в порт приписки Немуро на Хоккайдо.

Мирный договор между Россией и Японией до сих не подписан из-за вопроса принадлежности южных Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. Южные Курилы были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Но Япония считает четыре курильских острова своей территорией на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 24.12.19

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