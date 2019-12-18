Япония потребовала от России вернуть пять задержанных рыболовных шхун

Токио считает неприемлемым задержание пяти рыболовецких судов, задержанных российскими пограничниками в районе южнокурильского архипелага. Японские власти требуют немедленного возращения моряков и шхун.

Пять судов были остановлены по подозрению в нарушении, передает РИА «Новости». Во время досмотра российские пограничники выявили несоответствие времени периода лова по записи в бортовом журнале с количеством выловленного краба. Суда препроводили в Южно-Сахалинск для дальнейших разбирательств.

Японский МИД заявил, что задержание рыбаков неприемлемо, исходя из позиции Токио по принадлежности Курильских островов, и потребовал их скорейшего возвращения в порт приписки Немуро на Хоккайдо. Генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга уточнил, что здоровью и жизни задержанных японских граждан ничего не угрожает.

Мирный договор между Россией и Японией до сих не подписан из-за вопроса принадлежности южных Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. Южные Курилы были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Но Япония считает четыре курильских острова своей территорией на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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