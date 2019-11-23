Лавров сделал категоричное заявление по «курильскому вопросу»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

«При всём уважении к секретарю кабинета министров, мы всё-таки руководствуемся договорённостями, которые достигаются на высшем уровне – между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года» – сказал Лавров, выступая перед журналистами в Японии.

Министр напомнил: в декларации сказано, что «сначала мы признаём территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями», включая и территории, о которых идёт речь, а также «признаём тем самым итоги Второй мировой войны». «А потом будет возможно обсуждать всё остальное», – подытожил Лавров.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной, напоминает RT. Замглавы МИД России Игорь Моргулов отмечал, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.11.19

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