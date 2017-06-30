В Японии начался суд на руководством АЭС «Фукусима-1»

В Японии стартовал первый судебный процесс в отношении трех экс-руководителей компании ТЕРСО – оператора АЭС «Фукусима-1». Слуги Фемиды должны определить степень их уголовной ответственности за произошедшую в 2011 году аварию на станции.

Суду предстоит установить, по какой причине произошла авария: человеческий фактор, а именно недобросовестное отношение руководства к мерам безопасности на случай цунами, или катастрофа произошла исключительно из-за стихии. Перед Токийским окружным судом предстали бывший председатель совета директоров Цунэхиса Кацумата и два бывших вице-президента компании Итиро Такэкуро и Сакаэ Муто.

Напомним, после аварии на АЭС «Фукусима-1» 14 тысяч жителей пострадавших районов подали иск на 42 членов бывшего руководства компании-оператора. В сентябре 2014 года прокуратура отказала в возбуждении дела, посчитав, что компания не могла предугадать масштабы стихийного бедствия, результатом которого стала авария, так как цунами 2011 года превзошло все существовавшие прогнозы. В частности, известно, что ученые прогнозировали максимальную высоту цунами в этом районе на уровне 1,5 метров, защитные сооружения были рассчитаны на 5 метров, а в действительности на станцию обрушилось 14-метровое цунами.

Однако в июле 2015 года независимая судебная коллегия не согласилась с таким решением прокуратуры, признав рассмотрение дела в суде обоснованным, и в феврале 2016 года подала иск в суд. Как передает РИА «Новости», прокуратура настаивает, что руководство компании знало о представленных в 2008 году дочерней фирмой расчетах, согласно которым цунами в 1896 году после землетрясения магнитудой 8,2 составляло 15,7 метра.

Против трех экс-руководителей выдвигаются обвинения в «профессиональной небрежности, повлекшей физический ущерб и смерть людей». Как ожидается, рассмотрение дела может занять несколько месяцев.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 30.06.17

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