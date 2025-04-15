На аварийной АЭС «Фукусима-1» начали извлекать ядерное топливо

На аварийной атомной электростанции АЭС «Фукусима-1» стартовала вторая операция по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго реактора. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто.

По словам чиновника, извлечением ядерного топлива занимается оператор станции компания ТЕРСО. Операцию проводят после внесения улучшений с учетом опыта, полученного на первой стадии.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ.

С тех пор на аварийной станции проводятся работы по ликвидации последствий. ТЕРСО организует сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения. По оценкам специалистов, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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