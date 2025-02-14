На Фукусиме начался демонтаж резервуаров очищенной воды

На АЭС в Фукусиме начался демонтаж резервуаров очищенной воды. Компания TEPCO, оператор японской атомной электростанции, пострадавшей от разрушительного цунами в 2011 году, объявила о начале работ в пятницу, 14 февраля.

Эта операция, которая должна освободить место для хранения ядерного мусора, является важным шагом в реализации проекта по полному демонтажу станции, поясняет оператор. «Для осуществления следующих шагов, таких как сбор остатков топлива, нам необходимо пространство», – заявил в четверг Наоки Маеширо, руководитель проекта по строительству и эксплуатации водохранилища TEPCO.

880 тонн радиоактивных отходов

После очистки этих емкостей TEPCO планирует построить хранилища для примерно 880 тонн особо опасных радиоактивных отходов, которые еще предстоит удалить из поврежденных реакторов. Оператор планирует завершить полный демонтаж этих резервуаров до марта 2026 года.

После мощного цунами, вызванного землетрясением магнитудой 9,0, которое обрушилось на АЭС 11 марта 2011 года, TEPCO сохранила на площадке около 1,3 миллиона тонн загрязненной воды – дождевой, грунтовой и морской, а также воды, необходимой для охлаждения реакторов. Эта вода хранится в более чем тысяче резервуаров, которые в настоящее время занимают большую часть территории АЭС.

Демонтаж водохранилищ стал возможен с началом сброса воды в Тихий океан в августе 2023 года. Япония и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уверяют, что эта вода не наносит вреда окружающей среде. Ожидается, что весь проект по демонтажу продлится несколько десятилетий. Три из шести реакторов станции работали, когда в марте 2011 года на станцию ​​обрушилось цунами, в результате чего расплавились системы охлаждения, и произошла самая страшная ядерная катастрофа со времен Чернобыля в 1986 году.

Фукусима, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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