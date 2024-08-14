На аварийной АЭС в Японии произошла утечка десятков тонн радиоактивной воды

На аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на оператора АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO).

Специалисты заметили снижение уровня наполнения резервуара, который используется для отслеживания количества жидкости, охлаждающей отработанное топливо второго энергоблока. При этом бассейн реактора не показывал никаких изменений.

Выяснилось, что около 25 тонн загрязненной воды ушли в подвальное помещение электростанции по канализационным коммуникациям. Отмечается, что дальше подвала радиоактивная жидкость не проникла, утечки наружу выявлено не было.

TEPCO приостановила подачу воды в бассейн для охлаждения топлива. Температура в резервуаре не должна превысить регламентированные 65°C.

Всего на территории АЭС «Фукусима-1» находится более 1,34 млн тонн радиоактивной воды, которая прошла очистку и будет сброшена в океан отдельными партиями. На сброс всей жидкости может понадобиться около 30 лет.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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