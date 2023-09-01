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В районе сброса воды с АЭС «Фукусима» впервые обнаружили тритий

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) впервые зафиксировал тритий в океанской воде. Об этом говорится в сообщении компании.

Пробы воды были взяты накануне у места сброса с атомной станции. Отмечается, что тритий выявлен в объеме 10 беккерелей на литр, что в шесть раз меньше допустимой нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Напомним, что в марте 2011 года электростанция Фукусима была разрушена после землетрясения и цунами, системы охлаждения станции были уничтожены, в результате чего расплавились три реактора. ТEPCO сообщила, что, когда на Фукусиме произошла авария, организация собрала загрязненную воду, охлаждающую разрушенные реакторы, вместе с просачивающимися грунтовыми водами и дождем. В 2013 году японское правительство начало использовать усовершенствованную систему обработки жидкостей (ALPS) для фильтрации наиболее вредных веществ. ALPS удаляет почти все токсичные элементы из воды, но не способен отфильтровывать тритий. TEPCO считает тритий безвредным, но при употреблении в больших количествах он увеличивает риск развития рака.

В июле 2023 года японский ядерный регулятор разрешил сбросить в океан миллионы тонн загрязненной воды. Власти хотели успеть начать сброс сточных вод до начала рыболовного сезона в сентябре. Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность этих мероприятий. Радиоактивную воду сначала смешивают с морской, а затем сливают в океан.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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