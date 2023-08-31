РСХН подтвердил безопасность рыбы на российском рынке

Выловленная в России рыба после сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1» является безопасной по радиологическим показателям, сообщил Россельхознадзор (РСХН).

Специалисты проверили 443 партии рыбы из промысловых зон нескольких регионов России на превышение норм радиологических показателей. Исследования проводились в подведомственная РСХН «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории».

«Положительных выявлений не обнаружено», – цитирует сообщение ведомства «Вести.ру».

В августе ветеринарная лаборатория проверила 1272 партии рыбной продукции на безопасность. Анализ показал, что удельная активность йода-131, стронция-90, цезия-134 и цезия-137 в норме.

24 августа Япония начала сбрасывать в океан воды, использованную для охлаждения аварийной АЭС «Фукусима-1». Токио заверил, что вода прошла очистку и безопасна. Специалисты выявили 180-кратное превышение допустимой в Японии дозы радиоактивного цезия в рыбе, выловленной в районе Фукусимы.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил, что выловленная в районе сброса воды Японией рыба не попадает на российский рынок.

Москва, Наталья Рязанова

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