В Россию не завозят рыбу из района сброса воды с «Фукусимы» – ресторанный омбудсмен

Выловленная в районе сброса воды с АЭС «Фукусима-1» рыба не попадает на российский рынок, заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Он подтвердил, что подобный продукт опасен для здоровья.

«Сброс воды в АЭС «Фукусима-1» плох для всего рынка, ведь рыба становится опасной. Но Россия не работает с той рыбой, которая ловится в этом районе. Но есть риск: если она разойдется гораздо шире, то достанет до наших вод», – сказал омбудсмен в беседе с РИА Новости.

Роспотребнадзор в июле объявил, что усилит радиационный контроль за продукцией, импортируемой из Японии, в связи с планами Токио. Японские власти решили больше не хранить воду, использованную для охлаждения реактора на аварийной АЭС «Фукусима-1». Ее очистили, разбавили морской водой и 24 августа начали сбрасывать в океан.

Оператор японской АЭС компания TEPCO назвала концентрацию трития в низкорадиоактивной воде: 142-178 беккерелей на литр. Специалисты подчеркнули, что это существенно ниже установленной нормы – 1500 беккерелей на литр. Пробы брали в 10 точках в радиусе трех километров от станции, сообщила пресс-служба компании.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»