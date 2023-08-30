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Среда, 30 августа 2023, 16:12 мск

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Премьер Японии съел выловленную у АЭС «Фукусима» рыбу

Премьер-министр Фумио Кисида пообедал рыбой, которую выловили в зоне сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима». Таким образом глава японского кабмина пытался доказать, что морепродукты остаются безопасными.

Кисида провел встречу с несколькими министрами по вопросу сброса в океан воды с аварийной АЭС. Во время встречи членам правительства подали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусима, а также свинину, рис и дыню, выращенные в том же регионе.

«Текстура, конечно, необычная, хрустящая и очень вкусная, – отметил Кисида. – Было очень вкусно, а осьминог – особенно, он очень мягкий».

Японский ядерный регулятор в прошлом месяце разрешил Tepco (Tokyo Electric Power) сбросить в океан миллионы тонн загрязненной воды с атомной электростанции Фукусима. Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность этих мероприятий. Радиоактивную воду сначала смешивают с морской, а затем сливают в океан.

В связи с этим несколько стран ввели запрет на поставку морепродуктов из Японии, в их числе Южная Корея и Китай. Специалисты в России заверили, что на внутреннем рынке нет продукции из местности вблизи «Фукусимы».

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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