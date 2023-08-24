Китай призвал остановить сброс воды с «Фукусимы» и запретил ввоз морепродуктов из Японии

Китай выступил против сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима», а также запретил импорт японских морепродуктов. Об этом сообщает главное таможенное управление КНР.

Министерство иностранных дел Китая назвало действия по сбросу радиоактивной воды ошибочными. «Китай выступает решительно против этого и резко осуждает это, уже сделал японской стороне строгое представление и требует прекратить эти ошибочные действия», – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В Пекине подчеркнули, что японцы начали сброс воды, несмотря на возражения со стороны мирового сообщества. В КНР призвали Токио не причинять вред как местным жителям, так и всему человечеству.

Тем временем, китайская таможня ввела запрет на импорт продуктов водного промысла из Японии. «Главное таможенное управление приняло решение с 24 августа 2023 года (включительно) полностью приостановить импорт водных продуктов (включая водных животных, используемых в пищу), произведенных в Японии», – говорится в сообщении на сайте главного таможенного управления КНР.

Японский ядерный регулятор в прошлом месяце разрешил Tepco (Tokyo Electric Power) сбросить в океан миллионы тонн загрязненной воды с атомной электростанции Фукусима. Власти хотели успеть начать сброс сточных вод до начала рыболовного сезона в сентябре. Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность этих мероприятий. Радиоактивную воду сначала смешивают с морской, а затем сливают в океан. До сих пор остается неизвестным, как это повлияет на экологическую ситуацию в долгосрочной перспективе.

Пекин, Зоя Осколкова

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