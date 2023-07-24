В выловленной около «Фукусимы» рыбе нашли 180-кратное превышение дозы цезия

Специалисты выявили 180-кратное превышение допустимой в Японии дозы радиоактивного цезия в рыбе, выловленной около АЭС «Фукусима-1» в Японии. И подобных проб было более 40, пишет The Guardian.

В мае оператор аварийной АЭС Tepco исследовала черного окуня, пойманного около дренажных отверстий станции. В нем оказалось в 180 раз больше цезия, чем считается безопасным в Японии. С мая 2022 года по май 2023 года специалисты компании выловили 44 рыбы, в которых радиоактивного цезия было куда больше, чем 100 беккерелей на килограмм.

При этом, японское правительство потребовало от Китая отменить тотальные проверки морепродуктов на радиоактивность. В Токио заявили, что безопасность японской продукции уже подтверждена экспертами. Пекин продлил запрет на ввоз ряда морепродуктов из Японии и ужесточил контроль над содержанием радиоактивных элементов после того, как Токио подтвердил решение о сбросе воды.

Весной 2021 года власти Японии объявили, что будут порциями сбрасывать в океан воды, с помощью которой охлаждали аварийный реактор на АЭС «Фукусима-1». Воды якобы очистили настолько, что содержание радиоактивных веществ не превышает нормы. В конце июня 2023 года работы по строительству тоннеля для сброса воды было завершено.

Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность планов по сбросу воды. Пекин выразил недовольство, поскольку при составлении отчета учли мнение не всех экспертов. А также остались неизученными долгосрочные последствия сброса воды в океан.

МИД Японии предупредил, что будет использовать ИИ для сбора и анализа публикаций в СМИ и соцсетях, чтобы пресечь распространение ложной информации о предстоящем сбросе воды. В Токио отрицали, что пожертвовали огромную сумму денег МАГАТЭ незадолго до составления экспертного отчета, передает телеканал NHK.

Москва, Наталья Рязанова

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