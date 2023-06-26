российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 июня 2023, 11:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Японии полностью прорыли туннель для сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

В компании Tokyo Electric Power заявили о завершении работ по укладке туннеля для сброса в океан очищенной от радиации воды с атомной станции «Фукусима-1». Об этом сообщает агентство Kyodo.

Из туннеля длиной около 1 километра была поднята буровая машина. Теперь вход закупорят для того, чтобы туда не попали посторонние объекты. На этом строительство будет завершено, сообщил оператор аварийной станции.

В марте 2011 года девятибалльное землетрясение и цунами привели к аварии на АЭС «Фукусима-1» и выбросу радиоактивного вещества. Спустя десять лет после катастрофы на станции оставались участки с высокой дозой облучения. Весной 2021 года Токио объявил о планах слить в океан более миллиона тонн воды, использованной для охлаждения реактора.

Специалисты очистили воду от радиоактивных веществ, однако в ней еще содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Японцы считают, что выброс такого объема в океан не повлечет за собой последствий для морских экосистем. Однако различные экологические ассоциации и местные рыбаки опасаются, что это окажет негативное влияние.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Японии заполнили морской тоннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан / Япония отложила сброс в океан воды с АЭС «Фукусима»

Метки / Экология

В России в 2024 году могут запретить пять видов пластиковой упаковки / Всемирный фонд природы признан нежелательной в России организацией / В Индии из-за аномальной жары скончались около 100 человек / Путин заверил, что Россия полностью выполняет обязательства по климату / Нью-Йорк стал антилидером по качеству воздуха в мире / Spiked: одержимость ЕС «зелеными» целями делает Европу беднее, холоднее и мрачнее / Деятельность Greenpeace в России признана нежелательной / Politico: Европе грозит новая засуха и борьба за доступ к воде

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Экология,