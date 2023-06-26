В Японии полностью прорыли туннель для сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

В компании Tokyo Electric Power заявили о завершении работ по укладке туннеля для сброса в океан очищенной от радиации воды с атомной станции «Фукусима-1». Об этом сообщает агентство Kyodo.

Из туннеля длиной около 1 километра была поднята буровая машина. Теперь вход закупорят для того, чтобы туда не попали посторонние объекты. На этом строительство будет завершено, сообщил оператор аварийной станции.

В марте 2011 года девятибалльное землетрясение и цунами привели к аварии на АЭС «Фукусима-1» и выбросу радиоактивного вещества. Спустя десять лет после катастрофы на станции оставались участки с высокой дозой облучения. Весной 2021 года Токио объявил о планах слить в океан более миллиона тонн воды, использованной для охлаждения реактора.

Специалисты очистили воду от радиоактивных веществ, однако в ней еще содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Японцы считают, что выброс такого объема в океан не повлечет за собой последствий для морских экосистем. Однако различные экологические ассоциации и местные рыбаки опасаются, что это окажет негативное влияние.

Токио, Зоя Осколкова

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