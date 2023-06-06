В Японии заполнили морской тоннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Морской тоннель аварийной АЭС «Фукусима-1» полностью заполнился водой и готов к сбросу очищенной от радиации воды в океан. Подготовку планируется полностью завершить к концу июня, передает телеканал NHK.

Запускать океанскую воду в тоннель начали днем 5 июня. Всего набрали порядка шести тысяч тонн воды, которую смешают с очищенной и сбросят обратно с океан. Наладку системы планируется завершить к концу июня.

Сейчас используемая для охлаждения расплавленного топлива на АЭС вода хранится в резервуарах на территории завода. Ее уже очистили от большей части радиоактивных материалов и разбавили дождевой и грунтовой водой. Оператор аварийной АЭС Tokyo Electric Power заверил, что после разбавления морской водой концентрация трития еще снизится, хотя уже значительно ниже нормы, разрешенной законами внутри страны.

Весной 2021 года Токио объявил о планах слить в океан более миллиона тонн воды, использованной для охлаждения реактора на «Фукусиме-1». Россия, Китай и Южная Корея первыми заявили протест в ответ на решение Японии. Местные рыбаки вышли на улицы с протестами, поскольку операция может ухудшить спрос на выловленные в окрестностях рыбу и морепродукты.

Токио, Наталья Рязанова

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