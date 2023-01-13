Япония отложила сброс в океан воды с АЭС «Фукусима»

Япония отложила сброс радиоактивных сточных вод с АЭС «Фукусима» в океан. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сообщил, что сроки передвинули ближе к лету.

По его словам, правительство одобрило пересмотренный план действий по сбросу вод, который теперь намечен «примерно весной или летом этого года», передает Associated Press.

Планом также предусмотрена финансовая поддержка местной рыбной промышленности. Поскольку рыбаки первыми возмутились, когда власти вместе с оператором АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings объявили о планах сбросить в океан радиоактивную воду.

При этом, президент TEPCO Томоаки Кобаякава заявил, что компания продолжает готовится к сбросу, изначально назначенному на раннюю весну 2023 года. Он признал, что местные жители недовольны планами компании, и заверил, что предприняты все усилия, чтобы сделать процедуру безопасной.

В марте 2011 года девятибалльное землетрясение и цунами привели к аварии на АЭС «Фукусима-1» и выбросу радиоактивного вещества. Еще к 2021 году на станции оставались участки с высокой дозой облучения. Весной 2021 года Токио объявил о планах слить в океан более миллиона тонн воды, использованной для охлаждения реактора. Японские специалисты заявили, что очистят воду и она станет пригодной для питья, поэтому не причинит вреда окружающей среде. Россия, Китай и Южная Корея первыми заявили протест в ответ на решение Японии.

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»