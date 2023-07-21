Япония просит Китай отменить тотальные проверки морепродуктов на радиоактивность

Японское правительство требует от Китая отменить тотальные проверки морепродуктов на радиоактивность. В Токио считают, что это не соответствует международным тенденциям.

Как заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, Пекин должен отказаться от проверки поставляемых из Японии рыбы и морепродуктов на наличие радиоактивных веществ. Он добавил, что безопасность японской продукции уже подтверждена с научной точки зрения.

Китай ужесточил проверки морепродуктов из Японии на фоне решения о сбросе радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции Фукусима-1». После этого абсолютно все партии стали задерживать на таможне для взятия проб и проведения анализа.

В Токио указывают на то, что тотальные проверки занимают слишком много времени, в случае порчи морепродуктов речь может идти об ущербе в сотни миллионов иен. Кроме того, такие меры противоречат международной тенденции к смягчению и отмене подобных ограничений.

Токио, Зоя Осколкова

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