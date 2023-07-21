российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 июля 2023, 10:35 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Япония просит Китай отменить тотальные проверки морепродуктов на радиоактивность

Японское правительство требует от Китая отменить тотальные проверки морепродуктов на радиоактивность. В Токио считают, что это не соответствует международным тенденциям.

Как заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, Пекин должен отказаться от проверки поставляемых из Японии рыбы и морепродуктов на наличие радиоактивных веществ. Он добавил, что безопасность японской продукции уже подтверждена с научной точки зрения.

Китай ужесточил проверки морепродуктов из Японии на фоне решения о сбросе радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции Фукусима-1». После этого абсолютно все партии стали задерживать на таможне для взятия проб и проведения анализа.

В Токио указывают на то, что тотальные проверки занимают слишком много времени, в случае порчи морепродуктов речь может идти об ущербе в сотни миллионов иен. Кроме того, такие меры противоречат международной тенденции к смягчению и отмене подобных ограничений.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В России усилили радиационный контроль за японскими морепродуктами / В Японии полностью прорыли туннель для сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» / Пекин призвал Токио отказаться от сброса радиоактивной воды в океан

Метки / Китай

Поставки нефти из России в Китай выросли на четверть за полгода / Газ взорвался в ресторане в Китае / Ситуация в экономике Китая оказалась хуже прогнозов / Почти 30 человек пострадали при взрыве на Тайване / В Китае казнили воспитательницу детского сада, отравившую 25 детей / Объем торговли между Россией и Китаем за полгода вырос на 40% / В США обвинили китайских хакеров во взломе почты американских чиновников / Китай отправит исследователей на Луну к 2030 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Экономика, Китай,