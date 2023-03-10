Пекин призвал Токио отказаться от сброса радиоактивной воды в океан

Представитель МИД КНР Мао Нин в пятницу, 10 марта, призвала Японию отказаться от сброса зараженных радиацией вод с АЭС Фукусима-1 в океан до проведения всесторонних консультаций, – сообщают СМИ.

Мао Нин, в частности, сказала: «Многие эксперты и ученые выступили с резкой критикой японского плана по сбросу загрязненной ядерным оружием воды с Фукусимы в океан. Япония имеет обязательства по международному праву. Технической целевой группе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) еще предстоит завершить оценку плана Японии по сбросу, не говоря уже о том, чтобы прийти к окончательному выводу.

«Японская сторона, без всесторонних консультаций с заинтересованными сторонами, продолжила утверждение плана сброса и ускорила строительство очистных сооружений. Такой шаг является крайне безответственным», – подчеркнула китайский дипломат.

Пекин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»