КНР продлила запрет на ввоз морепродуктов из Японии после решения о сбросе воды

Главное таможенное управление КНР продлило запрет на импорт рыбы и морепродуктов из 10 префектур Японии. Пекин назвал однобоким заключение МАГАТЭ по решению Токио сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из ряда провинций Японии был введен в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1». Поскольку Токио планомерно выполняет свое решение по сбросу в океан радиоактивных вод, Пекин решил ужесточить правила ввоза для японских продуктов питания.

ГТУ отменил выборочные проверки морепродуктов, ввозимых в Китай. Теперь все японские продукты будут проходить полный контроль, пишет South Chins Morning Post со ссылкой на ведомство.

Ответственный секретарь Национального агентства КНР по атомной энергии Дэн Гэ назвал «ограниченным и однобоким» заключение МАГАТЭ. Международное агентство признало планы Японии соответствующими международным стандартам. Дэн Гэ подчеркнул, что в докладе нет мнений всех экспертов, который агентство пригласило для оценки ситуации.

Китайское агентство недовольно, что МАГАТЭ изучало только пробы воды, взятые самими японцами. При этом, Токио не доказал, что сброс в океан – единственный способ утилизировать воду, которой охлаждали атомный реактор.

Специалисты не полностью изучили вопрос последствий этого сброса, а именно, что радиоактивные элементы могут накапливаться в морских животных и в людях, которые их съедят. Также зараженная вода быстро распространится по океану через течения, и неизвестно, как повлияет на экологию, пишет агентство «Синьхуа».

Пекин, Наталья Рязанова

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