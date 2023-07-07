В России усилили радиационный контроль за японскими морепродуктами

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в пятницу, 7 июля, сообщила, что в России будет усилен радиационный контроль за продукцией, импортируемой из Японии, после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

В сообщении Роспотребнадзора, распространенном пресс-службой ведомства, в частности, говорится: «С целью недопущения поступления в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т.д.), произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов Роспотребнадзором дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте».

«По имеющейся в СМИ информации, Япония заявила о своем намерении начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС «Фукусима-1», что может привести к радиоактивному загрязнению вод, – отметили в российском надзорном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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