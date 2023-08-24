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Четверг, 24 августа 2023, 15:59 мск

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Северная Корея назвала угрозой человечеству сброс в океан воды с японской АЭС

КНДР обвинила Японию в угрозе существованию человечества из-за сброса в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима». Об этом говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Япония, единственная страна, пережившая ядерную атаку, не может не понимать последствий, к которым приведет сброс воды с АЭС, отметили в Пхеньяне. Несмотря на протесты и возражения других стран, Токио принял решение, которое угрожает всему человечеству.

«Это античеловеческое преступление Японии, которая без колебаний подвергает мир ядерным угрозам», – говорится в заявлении.

Сегодня оператор АЭС «Фукусима» Tepco (Tokyo Electric Power) с разрешения регулятора приступил к смешиванию и сбросу в океан радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов при аварии в 2011 году. Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность этих мероприятий.

Китай выступил против действий Токио, назвав их ошибочными, и запретил импорт японских морепродуктов. В Пекине подчеркнули, что японцы начали сброс воды, несмотря на возражения со стороны мирового сообщества. В КНР призвали Токио не причинять вред как местным жителям, так и всему человечеству.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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