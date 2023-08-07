Фукусима сбросит зараженную радиацией воду в океан к концу месяца

Фукусима сбросит грязную воду в океан к концу месяца. Точной даты в Японии не называют, но уточняют, что это произойдет сразу после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится в США, чтобы объяснить Джо Байдену и его южнокорейскому коллеге Юн Сук Ёлю условия процедуры и заверить их, что она будет полностью безопасна.

Как сообщает сегодня японская газета Asah Shimbun со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

Конкретная дата не сообщается, заявил официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно во время брифинга для прессы.

Японский ядерный регулятор в прошлом месяце разрешил Tepco (Tokyo Electric Power) сбросить в океан миллионы тонн загрязненной воды с поврежденной атомной электростанции Фукусима, на которой она работает.

Власти хотят начать сброс сточных вод до начала рыболовного сезона в сентябре, сообщает газета.

Фукусима, Елена Васильева

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