Япония 24 августа начнет сброс радиоактивной воды с аварийной АЭС

Сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» стартует через два дня. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«По конкретным срокам сброса: если не будет противопоказаний по погодным и морским условиям, то мы рассчитываем на 24 августа», – сказал глава японского кабмина.

На днях Кисида посетил АЭС и встретился с ее руководством. Затем состоялась встреча с представителями Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, где рыбаки высказали свои возражения. Несмотря на это, правительство считает, что препятствий для сброса воды не осталось. На последнем заседании была определена дата.

Японский ядерный регулятор в прошлом месяце разрешил Tepco (Tokyo Electric Power) сбросить в океан миллионы тонн загрязненной воды с атомной электростанции Фукусима. Власти хотели успеть начать сброс сточных вод до начала рыболовного сезона в сентябре.

Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность планов по сбросу воды. В свою очередь Китай выразил недовольство, поскольку при составлении отчета учли мнение не всех экспертов. А также остались неизученными долгосрочные последствия для океана.

Токио, Зоя Осколкова

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