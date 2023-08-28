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Понедельник, 28 августа 2023, 18:06 мск

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Сеул начал тотальную проверку импортных морепродуктов

Власти Южной Кореи начали стодневную программу по проверке импортных морепродуктов. Специалисты проверят, честно ли поставщики указывают страну происхождения продукции, передает агентство «Рёнхап».

Жители Южной Кореи стали подозрительно относиться к импортным морепродуктам после того, как власти Японии начали сбрасывать в океан радиоактивную воду. Чтобы успокоить население, официальный Сеул объявил стодневную кампанию по проверке маркировки происхождения даров моря.

Южная Корея в 2013 году запретила ввозить морепродукты из восьми японских префектур вблизи «Фукусимы-1». Власти заявили, что не будут снимать ограничения из-за риска для здоровья своих граждан. Из остальных провинций в первом полугодии Южная Корея импортировала 10,7 тыс. т морепродуктов или 2% от всех ввезенных в страну даров моря.

Несмотря на возражения собственных граждан и соседних стран Япония 24 августа начала сбрасывать в океан воду, которой охлаждали реактор на аварийной АЭС «Фукусима-1». Китай полностью запретил ввоз морепродуктов из Японии. Специалисты в России заверили, что на внутреннем рынке нет продукции из местности вблизи «Фукусимы».

Сеул, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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