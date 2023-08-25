Япония начала сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан – эксперты не прогнозируют ничего хорошего

В четверг Япония начала сбрасывать более 1,3 миллиона тонн радиоактивной воды в Тихий океан. Безопасность данного эксперимента до сих пор ничем не подтверждена. Некоторые эксперты считают, что зараженная вода может вызвать мутации, подобные тем, которые наблюдались в Чернобыле после аварии на АЭС.

Как напоминает Daily Mail, грязные сточные воды в настоящее время хранятся на национальной атомной электростанции Фукусима, которая должна быть выведена из эксплуатации и дезинфицирована для предотвращения случайных утечек.

Загрязненная вода была отфильтрована для удаления изотопов, в ней остались только тритий и углерод-14, радиоактивные изотопы водорода и углерода, которые нелегко удалить из воды.

Тимоти Муссо, исследователь из Университета Южной Каролины рассказал Daily Mail, что тритий и углерод-14, наряду с другими радионуклидами могут вызывать мутации, рак и пороки развития у живых организмов.

Напомним, что в марте 2011 года электростанция Фукусима была разрушена после землетрясения и цунами, системы охлаждения станции были уничтожены, в результате чего расплавились три реактора – это самая страшная ядерная катастрофа со времен Чернобыля, который случился в 1986 году. На Чернобыльской электростанции на окраине Припяти произошла крупная авария, в результате которой один из реакторов загорелся и взорвался, распространив радиоактивные материалы по окрестностям.

С тех пор у подвергшихся воздействию животных развились уродства и генетические изменения, а у людей фиксировался всплеск раковых заболеваний.

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила, что когда на Фукусиме произошла авария, организация собрала загрязненную воду, охлаждающую разрушенные реакторы, вместе с просачивающимися грунтовыми водами и дождем.

В 2013 году японское правительство начало использовать усовершенствованную систему обработки жидкостей (ALPS) для фильтрации наиболее вредных веществ.

ALPS удаляет почти все токсичные элементы из воды, но не способен отфильтровывать тритий.

TEPCO считает тритий безвредным, но при употреблении в больших количествах он увеличивает риск развития рака.

По мнению Тимоти Муси, грязная вода, несомненно, опасна: «Нет никаких сомнений в том, что подвергшимся воздействию организмам будет нанесен какой-то вред».

Чтобы сбросить сточные воды в океан, TEPCО построила подводный туннель длиной в милю, который простирается от основания атомной электростанции.

В четверг TEPCO нажала кнопку разблокировки резервуаров, чтобы начать процесс сброса, который займет до 40 лет.

Согласно документам TEPCO и японского правительства, в процессе фильтрации будут удалены стронций-90 и йод-129, а концентрация углерода-14 в загрязненной воде намного ниже нормативного стандарта для сброса.

Однако при этом уровень трития в воде все равно остается очень и очень опасным. «К сожалению, в настоящее время не существует процесса, который позволил бы в промышленных масштабах удалять тритий из загрязненной воды, – рассказал Тимоти Муссо. – Единственная альтернатива захоронению – это а) продолжать хранить его до тех пор, пока естественный радиоактивный распад не снизит концентрацию до очень низкого уровня (50-100 лет) или б) зафиксировать его в субстрате (например, в бетоне), чтобы он не мог накапливаться в экосистема».

Тритий – бесцветный газ без запаха с периодом полураспада около 12 лет.

А водород в больших количествах производится в рамках военной ядерной программы.

Он может попасть в организм при вдыхании, проглатывании или всасывании через кожу, а при употреблении в чрезвычайно больших количествах увеличивает риск развития рака.

«Основываясь на нашем обзоре литературы, мы обнаружили, что при проглатывании, абсорбции или вдыхании тритий в любой форме может вызвать генетические повреждения (т.е. увеличение частоты мутаций), рак, дефекты развития, снижение фертильности или даже бесплодия, а также снижение продолжительности жизни», – рассказал Муссо Дэйли Мэйл. – В высоких дозах тритий может привести к смертности. При низких дозах такие эффекты, вероятно, не будут обнаружены из-за технических проблем изучения этого изотопа, но при более высоких дозах, например, в результате биомагнификации, эффекты могут быть значительными и вызывать серьезную обеспокоенность у высших хищников (например, людей).

Японский план получил одобрение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), входящего в состав Организации Объединенных Наций, после двухлетней проверки безопасности, завершившейся в июле.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал в предисловии к отчету: «На основе своей всесторонней оценки МАГАТЭ пришло к выводу, что подход и действия Японии по сбросу очищенной воды ALPS соответствуют соответствующим международным стандартам безопасности. Более того, МАГАТЭ отмечает, что контролируемые, постепенные сбросы очищенной воды в море, как это в настоящее время запланировано и оценено TEPCO, окажут незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

Между тем, экологи обращают внимание на то, что радиологические риски не были полностью оценены и что биологическое воздействие трития, углерода-14, стронция-90 и йода-129, которые выделяются с водой, в расчет не берутся.

TEPCO планирует сбросить 8 598 тонн сточных вод в ходе первого этапа проекта, который продлится 17 дней.

Организация утверждает, что к марту 2024 года должно быть выпущено 34 392 тонны зараженной воды.

Несмотря на то, что Япония после оценок иностранных экспертов и МАГАТЭ настаивает на том, что сброс воды полностью безопасен, этот план вызвал ярость соседних стран.

К примеру, Китай запретил японские морепродукты и раскритиковал страну как «чрезвычайно эгоистичную и безответственную».

Ведущая газета Коммунистической партии Китая, The Global Times, написала, что Япония может открыть «ящик Пандоры» и привести к рождения настоящей Годзиллы – монстра-рептилии из японского кино.

В заявлении министерства иностранных дел Пекина говорится: «Океан является общей собственностью всего человечества, и насильственный сброс сточных вод Фукусимы в океан является чрезвычайно эгоистичным и безответственным актом, игнорирующим международные общественные интересы».

Южнокорейские протестующие также попытались проникнуть в посольство Японии в Сеуле с транспарантами, на которых было написано: «Море – не мусорная корзина Японии».

Токио, Елена Васильева

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