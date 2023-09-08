российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 сентября 2023, 12:32 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Японцы подали групповой иск против сброса радиоактивной воды с «Фукусимы»

150 жителей японских префектур Фукусима и Мияги подали в пятницу коллективный иск в суд с требованием остановить сброс радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима». Об этом сообщает агентство Киодо, отмечая, что это первый подобный иск в Японии.

По мнению истцов, сброс загрязненной воды нарушает права граждан на мирное проживание и осложняет рыболовный бизнес.

Недовольные японцы намерены добиться аннулирования в судебном порядке разрешения ядерного регулирующего органа страны на сброс воды.

Напомним, японский ядерный регулятор в июле разрешил компании Tepco (Tokyo Electric Power) сбросить в океан миллионы тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной атомной электростанции «Фукусима». Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность этих мероприятий. Радиоактивную воду сначала смешивают с морской, а затем сливают в океан.

В связи с этим несколько стран ввели запрет на поставку морепродуктов из Японии, в их числе Южная Корея и Китай. Специалисты в России заверили, что на внутреннем рынке нет продукции из местности вблизи «Фукусимы».

На прошлой неделе TEPCO сообщала, что впервые зафиксировала радиоактивный тритий в океанской воде. Пробы воды были взяты у места сброса загрязненной воды с атомной станции. Отмечалось, что тритий выявлен в объеме 10 беккерелей на литр, что в шесть раз меньше допустимой нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Токио, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Япония начала сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан – эксперты не прогнозируют ничего хорошего

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,