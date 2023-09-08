Японцы подали групповой иск против сброса радиоактивной воды с «Фукусимы»

150 жителей японских префектур Фукусима и Мияги подали в пятницу коллективный иск в суд с требованием остановить сброс радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима». Об этом сообщает агентство Киодо, отмечая, что это первый подобный иск в Японии.

По мнению истцов, сброс загрязненной воды нарушает права граждан на мирное проживание и осложняет рыболовный бизнес.

Недовольные японцы намерены добиться аннулирования в судебном порядке разрешения ядерного регулирующего органа страны на сброс воды.

Напомним, японский ядерный регулятор в июле разрешил компании Tepco (Tokyo Electric Power) сбросить в океан миллионы тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной атомной электростанции «Фукусима». Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность этих мероприятий. Радиоактивную воду сначала смешивают с морской, а затем сливают в океан.

В связи с этим несколько стран ввели запрет на поставку морепродуктов из Японии, в их числе Южная Корея и Китай. Специалисты в России заверили, что на внутреннем рынке нет продукции из местности вблизи «Фукусимы».

На прошлой неделе TEPCO сообщала, что впервые зафиксировала радиоактивный тритий в океанской воде. Пробы воды были взяты у места сброса загрязненной воды с атомной станции. Отмечалось, что тритий выявлен в объеме 10 беккерелей на литр, что в шесть раз меньше допустимой нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Токио, Наталья Петрова

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