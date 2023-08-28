Китайцы массово вывозят из России соль

Граждане Китая массово скупают соль в магазинах Приморья и увозят с собой на родину. Таможенники на пункте пропуска «Пограничный» заметили, что все больше гостей из КНР вывозят из России необычный багаж.

Китайские туристы обычно в больших количествах скупают в российских магазинах шоколад и сладости. Но уже несколько дней спрос на кондитерские издания сменился любовью к соли. Ее сметают с прилавков пачками, пишет «Восток-медиа».

Ранее в КНР наблюдался аналогичный ажиотажный спрос на соль. Пользователи соцсетей предположили, что китайцы волнуются за чистоту соли, которую произведут из морской воды после сброса воды в АЭС «Фукусима-1». Они запасаются «чистой» солью, в том числе у соседей – в дальневосточных районах России.

Таможня КНР ввела запрет на импорт продуктов водного промысла из Японии с 24 августа 2023 года. В этот день Япония сбросила в океан первую партию очищенной воды. Ею охлаждали реактор на аварийной «Фукусиме-1». Японские власти заявили, что содержание радиоактивного трития в очищенной воде не превышает допустимую дозу.

Владивосток, Наталья Рязанова

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