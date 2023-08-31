Лондон выразил Токио поддержку в вопросе сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

МИД Великобритании в четверг, 31 августа, заявил, что Соединенное королевство полностью поддерживает Токио в связи со сбросом воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», на которой 11 марта 2011 года произошла ядерная авария.

В сообщении официального представителя британского МИД, в частности, говорится: «Великобритания полностью поддерживает правительство Японии в принятии таких мер. Правительство Великобритании хотело бы еще раз выразить свое полное удовлетворение результатами мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его заключением о том, что сброс Японией очищенной воды с ядерного объекта Фукусима-Дайичи является безопасным и соответствует принятым на международном уровне стандартам ядерной безопасности. ... Сброса трития в воду носит рутинный характер, а данная практика является стандартной для атомного сектора во всем мире».

Напомним, что на прошлой неделе японская компания ТЕРСО начала сброс в океан воды, которая была использована для охлаждения поврежденных реакторов АЭС «Фукусима-1».

Лондон, Иван Бабурин

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