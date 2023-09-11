В Японии завершили сброс первой партии радиоактивной воды

Tokyo Electric Power (TEPCO) завершила сброс первой партии воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает агентство Kyodo.

Компания-оператор слила в океан порядка 7,8 тысячи тонн воды, которую использовали для охлаждения поврежденного в 2011 году реактора станции. Всего в резервуарах на АЭС хранится более 1,25 млн тонн. Следующий сброс воды планируется начать в конце сентября.

Так как емкость резервуаров на станции приближается к пределу, их планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться в течение 30 лет.

В свою очередь в России регулирующие органы следят за ситуацией в территориальных водах в связи с мероприятиями на «Фукусима-1». Существуют опасения, что уровень радиоактивных веществ может вырасти. Об этом сообщил «Интерфаксу» спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Теоретические опасения есть, практических пока нет. Никаких признаков того, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет», – сказал чиновник.

На прошлой неделе TEPCO сообщала, что впервые зафиксировала радиоактивный тритий в океанской воде. Пробы воды были взяты у места сброса загрязненной воды с атомной станции. Отмечалось, что тритий выявлен в объеме 10 беккерелей на литр, что в шесть раз меньше допустимой нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Токио, Зоя Осколкова

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