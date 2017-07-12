В России предлагают «засолить» радиоактивные отходы

Сегодня в Екатеринбурге на панельной дискуссии по переработке отходов промпроизводства обсудили тему радиоактивной воды. По данным МАГАТЭ, во всем мире сейчас работают 191 АЭС с 447 энергоблоками. При этом отработавшее топливо, как правило, не перерабатывается. Либо его перерабатывают с использованием так называемых водных технологий. Из-за этого в мире накопилось уже больше миллиарда кубометров радиоактивной воды.

Один из участников дискуссии, Алексей Потапов рассказал, что улучшить водные технологии невозможно. «Это все равно огромное количество жидкой радиации. Надо использовать другую среду и попробовать минимизировать и жидкие отходы. В Корее, Японии разрабатывают такие технологии. Как и в России», – отметил он. По словам эксперта, российские разработчики предлагают использовать соли для переработки радиоактивных отходов. Это существенно обезопасит процесс. «Если происходит какая-то авария, то радиоактивная вода может переходить в почву, и ее очень трудно поймать. А что будет с реактором на расплавленных солях? Она вылилась и застыла. Это максимум несколько квадратных метров заражённой поверхности», – сказал господин Потапов. По его словам, при сухой обработке радиоактивных отходов трансурановые элементы можно будет возвращать в реактор, что тоже снизит нагрузку на экологию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

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