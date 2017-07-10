Японцы предлагают России построить не одну, а две ВСМ – по второй повезут свинину (ФОТО)

В Екатеринбурге в очередной раз обсудили проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали, которую уже несколько лет планируют построить в России. Главным лоббистом проекта выступает РЖД и лично вице-президент компании, бывший губернатор Свердловской области и автор выставки «Иннопром», где сегодня и обсуждали ВСМ, Александр Мишарин. «Спасибо большое за предоставленную возможность выступить на этом форуме «Иннопром», – сказал Мишарин, прежде чем начать рассказывать о преимуществах ВСМ. «Сейчас существенно изменились условия транзита, увеличился товарооборот между Европой и Азией в 1,5 раза, а за последние семь лет объем транзитных перевозок вырос в 10 раз. Мы можем достичь [показателя] 1 млн контейнеров из Китая в Европу к 2020 году. Кроме того, на долю авиации и железной дороги приходится по 2% от общего объема перевозок, но в денежном исчислении на долю авиации приходится почти 30%», – сказал представитель РЖД. «Ура», – прокомментировал президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко.

Тем не менее, по словам Мишарина, это скорее минус в сторону авиации и повод развивать высокоскоростные магистрали. «Создание высокоскоростного железнодорожного сообщения Москва-Пекин позволит сократить транспортную составляющую до 3 суток. Кроме того, это хорошо скажется на промышленности – рельсы у нас делает «Евраз», запущены программы по стрелочным переводам, идет модернизация для интенсивного производства эстакад», – сказал экс-губернатор Свердловской области. К тому же, по его словам, проект участка Москва – Казань закончен, до Владимира получено положительное заключение.

С его словами согласился глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, но лишь частично. «Сетевой эффект по многим запущенным проектам у нас реализован не полностью. Если посмотреть на ветку Москва – Санкт-Петербург, ее потенциал реализован. РЖД не смогло даже сделать единый билет от Москвы до Новгорода. Те регионы, которые находятся по пути следования поезда, вовлечены не полностью, а взаимосвязь регионов с крупными агломерациями надо продумать на начальном этапе», – подчеркнул министр. По его словам, важно привлекать к проектам, подобным ВСМ, частные инвестиции. Он привел в пример Данию, где переход на принципы частно-государственного партнерства в дорожном строительстве позволил сократить расходы бюджета на 10%.

О строительстве высокоскоростных железнодорожных магистралей говорил и управляющий директор, заместитель главного административного директора Mitsui & Co Мэгуро Хироси. Правда, он предложил строить не одну ВСМ в России – до Китая, но и другую – от Балтийского моря до Японского. «Мы начали войну в 1904 году, потому что русские начали строить железную дорогу, потому что она строилась с военной целью. Сейчас это мирный путь. Посмотрите на Китай: у них очень много ВСМ, и вы видите, как развивается китайская экономика последние 20 лет. В России железная дорога построена больше 100 лет назад. Надо строить еще одну новую – сибирскую железную дорогу. Это даст улучшение российской экономики, но не только в сторону Китая, грузопоток, конечно, большой, очень много идет экспорта из России на восток, например, уголь, но это очень низкий по себестоимости товар, и надо связывать ВСМ с пищевой промышленностью. Мы открыты к импорту мяса, например, свинины – 50% этого продукта мы покупаем из США и Новой Зеландии, но все хотят свежий продукт. Сейчас для этого пользуют воздушный путь, а если Россия построит высокоскоростную железную дрогу, она может привозить охлажденную свинину», – сказал г-н Хироси.

Впрочем, он также подчеркнул, что развитие железных дорог возможно только в том случае, если этот процесс не будет полностью замкнут на государственном финансировании. «У нас было много споров, но в 1987 году мы решили, что железная дорога должна быть частной, и за 30 лет почти не поменялись тарифы, а бюджет не истратил ни копейки на это. Наоборот, железнодорожные компании зарабатывают и дают налоги», – сказал он, предложив России пойти тем же путем.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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