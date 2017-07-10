В России предложено создавать больше лоукостеров, чтобы спасти авиасектор

Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко рассказал о том, каким видит будущее авиасообщения в России. «Интересные процессы идут в Индии, где я был недавно. Меня поразило, что там в ближайшие 6-8 лет в группу среднего класса войдет 100 млн человек, они ждут фантастического роста мобильности населения внутри страны и за ее пределами. То же самое происходит в Китае. И самые умные авиакомпании начинают строить чартерные сетки между Сочи , Москвой и Санкт-Петербургом не с крупнейшими городами Китая, а со второй десяткой городов Китая, где средняя численность 5-10 млн человек, где тоже подрастает средний класс, который хочет увидеть Европу. Это сотни миллионов туристов – и они очень важны», – рассказал г-н Кравченко.

По его словам, есть три главных направления, которые надо развивать России, чтобы сделать выгодным авиасектор. «Во-первых, надо развивать лоукостеры и поддерживать их. «Победа» перевезла уже почти 5 млн пассажиров, и нам надо это развивать, чтобы за 30-50 долларов можно было слетать в Сочи. Я говорил с [генеральным директором «Уральских авиалиний»] Сергеем Скуратовым, они тоже начинают задумываться о лоукост-перевозках. То же самое собирается делать S7. Будет востребованность – будет развитие аэропортов. «Боинг» сотрудничал со структурами Дерипаски, чтобы развивать аэропорт в Сочи под Олимпиаду. «Ренова» вложилась и в Кольцово – и теперь в провинциальном Екатеринбурге, да простят меня екатеринбуржцы, прекрасный аэропорт. Кроме госзадания и поручений президента есть обычная «морковка», надо дать ее нашим олигархам, потому что они могут инвестировать и заработать. Есть пожелание, чтобы правительство проводило разъяснительную работу», – обратился Кравченко к главе МЭР Максиму Орешкину.

Второе направление, над которым он предложил поработать, это госфинансирование управления воздушным движением. «Аэропорт Сиэтла имеет две ВПП, как в Шереметьево, но там они могут пропускать 80 рейсов в час, а мы – в пиковое время – только 45-50. Мы сейчас с «Аэрофолотом» и аэропортом Внуково делаем детальное предложение по этой части, будем просить вас и [министра транспорта РФ] Соколова поддержать его и рассмотреть», – отметил Кравченко.

Также, по его словам, важно наладить работу по подготовке пилотов. «По нашим оценкам, России надо 20 тысяч пилотов в ближайшие 10 лет и еще 20 тысяч механиков. Мы открыли центр по обучению в Сколково, мы делаем там хаб, где будут работать на тренажерах, повышая безопасность гражданской авиации. Плюс мы активно работаем с авиационными университетами – Ульяновским, Санкт-Петербургским», – подытожил Кравченко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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