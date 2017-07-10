На трассе Екатеринбург – Пермь началось восстановление моста, рухнувшего из-за дождей

На трассе Екатеринбург – Пермь началось восстановление автомобильного моста, рухнувшего из-за проливных дождей. Закончить все работы дорожные службы планируют в 20-х числах июля, а пока водителей просят искать объездные пути.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», путепровод через реку Юг обрушился 7 июля в районе села Бершеть вследствие обильных осадков. Очевидцы рассказывали, что сначала смыло дорожное полотно, а затем рухнул сам мост. Площадь образовавшейся бреши составила примерно 18 на 4 метра. Движение по федеральной трассе было блокировано, автомобилисты возмущались тем, что асфальт меняли здесь в прошлом году.

По информации представителей «Уралуправтодор», к настоящему моменту специалисты провели анализ повреждений и утвердили объем необходимых восстановительных работ. Заявлено, что мост будет восстановлен к концу следующей недели. На месте происшествия уже закончен разбор конструкций, начинается отсыпка конуса насыпи дренирующим грунтом. После этого здесь начнется монтаж плит и укладка нового асфальта с установкой ограждений. На время работ водителям предложен объезд через село Бершеть.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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