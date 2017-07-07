На трассе Пермь – Екатеринбург смыло мост (ФОТО, ВИДЕО)

ЧП на трассе Пермь – Екатеринбург – из-за обильных дождей смыло автомобильный мост. Движение организовано в объезд.

Сегодня в районе села Бершеть на трассе Пермь – Екатеринбург смыло дорожное полотно, мост через реку оказался разрушен. Движение по трассе невозможно, водители при этом возмущены не только тем, что им приходится тратить время на объезд этого участка, но и тем, что дорожное полотно ремонтировали в прошлом году.

Фото Елены Спириной, сообщество «Подслушано Кунгур»

«В связи с противопаводковыми мероприятиями на мосту через реку Юг временно ограничено движение на участке автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в районе села Бершеть, Пермского края (36 км). Просим воспользоваться объездным путем через с. Бершеть. Приносим извинения за доставленные неудобства!» – отметили в ФГУ «Уралуправтодор». В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина проседания полотна на площади примерно 18х4 м – обильные осадки.

Пермь, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Пермь, Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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