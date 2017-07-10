Артистам Камерного театра начали выдавать зарплату

Артистам екатеринбургского Камерного театра начали выдавать зарплату, которую они не видели три месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о складывающейся ситуации в конце прошлой недели рассказала на своей страничке в Facebook актриса Татьяна Малинникова. Она заявила, что на протяжении трех месяцев вместе с коллегами вынуждена работать бесплатно. Зарплату им не выплачивали с апреля. «Многие актеры параллельно трудятся в других театрах, иначе не выжить, но есть и старожилы Камерного (каково им, можете себе представить). Руководству на нас всех плевать с высокой колокольни, плевать и на театр в целом, и на спектакли. Нам нужна помощь. Давайте общими усилиями доведём эту информацию до людей, которые смогут повлиять на эту ситуацию», – написала Малинникова. В настоящее время этот пост на странице актрисы удален.

В администрации Камерного театра, входящего в объединенный Музей писателей Урала, РИА «Новый День» сегодня сообщили, что вопрос с выплатой денег решается. Зарплаты начали выдавать еще в прошлую пятницу, 7 июля (после того, как о проблемах в культурном учреждении написали СМИ). В театре поясняют, что задержки по заработной плате могут случаться, когда бюджетные средства не покрывают все расходы учреждения. Тогда на помощь приходят внебюджетные вливания.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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