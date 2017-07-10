«Путин улетел и увез лето»: на Екатеринбург снова обрушились ливни и грозы (ФОТО)

Через несколько часов после вылета президента Владимира Путина из Екатеринбурга в Москву погода в уральской столице снова испортилась.
В городе пошел сильный дождь с грозой, улицы снова оказались залиты водой. Кроме того, сервис «Яндекс.Пробки» показывает пробки в 7 баллов, то есть серьезные.
Журналисты, работающие сегодня на выставке «Иннопром», шутят, что Владимир Путин возит лето с собой: «Он улетел и забрал с собой солнце», «Может, не надо было его отпускать», – пишут они в соцсетях.
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 10.07.17
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