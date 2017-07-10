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«Путин улетел и увез лето»: на Екатеринбург снова обрушились ливни и грозы (ФОТО)

«Путин улетел и увез лето»: на Екатеринбург снова обрушились ливни и грозы (ФОТО)

Через несколько часов после вылета президента Владимира Путина из Екатеринбурга в Москву погода в уральской столице снова испортилась.

В городе пошел сильный дождь с грозой, улицы снова оказались залиты водой. Кроме того, сервис «Яндекс.Пробки» показывает пробки в 7 баллов, то есть серьезные.

Новый День: ''Путин улетел и увез лето'': на Екатеринбург снова обрушились ливни и грозы (ФОТО)

Журналисты, работающие сегодня на выставке «Иннопром», шутят, что Владимир Путин возит лето с собой: «Он улетел и забрал с собой солнце», «Может, не надо было его отпускать», – пишут они в соцсетях.

Новый День: ''Путин улетел и увез лето'': на Екатеринбург снова обрушились ливни и грозы (ФОТО)
Фото Максима Едрышова
Новый День: ''Путин улетел и увез лето'': на Екатеринбург снова обрушились ливни и грозы (ФОТО)
Фото Елены Вороновой

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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