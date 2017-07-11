«Мы не можем обслуживать то, чего нет»: в мэрии рассказали, почему ливневка в Екатеринбурге не справляется дождями

Администрация Екатеринбурга высказалась по одной из самых важных тем этого лета – работе ливневой канализации после обильных дождей. По словам специалистов, система рассчитана лишь на средние осадки.

«Во всем мире, в любом городе ливневка рассчитана на усредненный объем дождя, и если осадки превышают эту норму, то допускается скопление воды на проезжей части. Это даже прописано в СНиПах – это штатный режим работы. Вода попросту не успевает уходить через решетки дождеприемных колодцев. Она должна уйти через 20 минут после окончания дождя, что у нас всегда и происходит: дождь прошел – и через полчаса воды уже нет», – пояснил директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) Александр Репин.

По его словам, ливневая канализация в городе проложена не по всем улицам, и вода стекает в низкие участки, каких в городе больше сотни. «Есть много улиц, которые не оборудованы дождевой канализацией – так построили 20-30 лет назад, – отметил Репин. – А мы эксплуатируем существующие сети. Если их нет, то мы не можем обслуживать то, чего нет».

Сейчас в ВОИС разрабатывают инвестпрограмму, которая позволит начать работу по оборудованию ливневой канализацией улиц города. К примеру, чтобы сделать ее на одной улице, необходимо полностью разобрать дорожное покрытие, при наличии существующих сетей их перенести, сделать ливневые коммуникации, а потом заново построить разрушенную дорогу.

Напомним, Екатеринбург и другие города Свердловской области этим летом буквально уходят под воду. После обильных дождей в населенных пунктах машины глохнут в лужах, пешеходы вынуждены передвигаться вплавь.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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