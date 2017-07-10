Провести новую приватизацию и отдать бизнес детям: план спасения экономики России от Алексея Кудрина (ФОТО)

Сегодня в Ельцин-центре экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступил с лекцией «Россия как пространство для инициативы и предпринимательства». Лекция оказалась «без огонька», бывший глава минфина больше говорил о том, какие проблемы есть у малого и среднего бизнеса и что с ними делать, почти не отмечая, почему этого не делается и кто виноват. Тем не менее, за короткое выступление он высказал пожелание о новой приватизации и судебной реформе, предложил допустить к бизнесу детей и напророчил России потерю статуса технологической державы.

О мечтах 4-процентного роста ВВП и душащих объятиях государства

Лекцию Алексей Кудрин начал с перечисления основных стратегий, которые влияют на предпринимательскую инициативу и которые необходимо развивать. Это, во-первых, технологическое развитие, а точнее, технологическое отставание. «Статус технологической державы мы можем потерять. Россия будет и дальше расти медленнее, чем остальной мир, что уменьшит нашу долю в мировой экономике и притяжение России для бизнеса уменьшится», – отметил Кудрин. Во-вторых, это человеческий капитал – в настоящем со слабым качеством и слабыми компетенциями. «Есть проблемы в образовании. Надо не знания получать, а навыки и умения», – считает глава Центра стратегических разработок. Третья стратегия – современное государство, которое не должно давить на бизнес, не должно убивать предпринимательскую инициативу. «Государство наращивает и наращивает полномочия и функции, в то время как эффективность их крайне низка. Количество поручений президента растёт, а качество исполнения падает», – отметил спикер.

При этом рост экономики России возможен только в случае диверсификации. По подсчетам ЦСР, темпов роста ВВП в 3,5-4 % удастся достичь при удвоении несырьевого экспорта к 2024 году: «Амбициозная задача, но без нее такой рост [ВВП] не решается».

О номинальной поддержке бизнеса, недоверии к государству и партнерам

Кудрин повторил знакомую, в общем-то, бизнесменам истину: с одной стороны, у нас нет политических сил, выступающих против предпринимательства, есть фонды по поддержке, заявляется ограничение давления на бизнес и так далее, с другой – как-то бизнес не развивается и реальную поддержку не особо чувствует. А главное – у бизнеса нет доверия к государству. Всего 6% россиян являются предпринимателями, в «нулевые» открыть бизнес хотели 6% граждан, а теперь только около 2%. При этом 63,4% людей в целом считают карьеру предприниматели привлекательной, но только 31% считает условия для предпринимательства в стране благоприятными. Индивидуальные предприниматели боятся выйти из тени, даже если им дают налоговые льготы, они «наперед» опасаются проверок по истечению льготного периода. Малый бизнес боится «вырасти» до среднего из-за большего числа проверок и большей отчетности. В целом, отметил Кудрин, главные барьеры для всех: чрезмерный контроль со стороны государства, административно-силовое давление, незащищенность прав собственности. Ну и в нынешнее время добавляются страхи, связанные с санкциями и возможной очередной девальвацией. «Даже в 1998-м и 2008-м годах страна выходила из кризиса за год, такого, чтобы за три года не вышли, в новейшей истории это в первый раз», – отметил бывший главный финансист страны. Среди других барьеров – недостаточный спрос на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения, недостаток финансовых средств.

«Но есть еще одна проблема, которая стоит на пути предпринимательства. Это недоверие, и к государству, и к партнерам. Низкое доверие к партнерам – это дополнительный налог на любую транзакцию, это некий супербарьер», – добавил Кудрин. В подтверждение он не постеснялся привести данные ВЦИОМ, по которым доверие, и к государству, и к людям гораздо выше в Китае, в Германии, в Сингапуре. США в разы обогнали Россию по доверительным отношениям между людьми, зато доверие к правительству у обеих стран держится на одинаково низком уровне.

Соответственно, ЦРС предлагает снизить контрольные функции государства, снизить долю государства в экономике и повысить долю малого и среднего бизнеса с 20% до 30% ВВП к 2024 году. Для этого необходимо ликвидировать виды госконтроля и сосредоточить контрольно-надзорные функции в ограниченном количестве ведомств и развить систему саморегуляции.

О реформах: политической, судебной, образовательной

Кудрин, известный своими либеральными (в хорошем смысле слова) взглядами на экономику, предлагает развивать конкуренцию через уничтожение огромного госсектора в бизнесе. По его мнению, стране нужен новый приватизационный план, «разгосударствление» рынка. В ЦСР подсчитали, что в 2018 году доход бюджета от новой приватизации вырастет до 497 млрд рублей с постепенным повышением до 758 млрд рублей к 2024 году. Он же предложил ввести мораторий расследований ФАС по малому и среднему бизнесу, тем более, что такие компании вряд ли являются монополиями.

Спикер попутно предложил еще несколько реформ. В частности, изменить систему образования, вводить в обязательном порядке в школьное, тем более, среднее и высшее образование курсы по предпринимательству. «У нас есть предложения от предпринимателей разрешить начинать бизнес детям или молодым людям от 14 лет. Это пока не разрешено, но мы считаем, можно обсудить», – прокомментировал Кудрин.

Судебная система, по его мнению, тоже требует модернизации. «С одной стороны, [есть] недостаточная независимость судей, которые не могут противостоять административному давлению, обвинителю. Необходимо защитить судей, чтобы после принятия самостоятельного решения он не боялся за карьеру. Необходимо проводить цифровизацию протоколов и заседаний. Сегодня протокол пишется помощником судьи и пишется то, что судья решил внести. И [вызывает вопрос] роль президентской комиссии при назначении судей. Сегодня мы не знаем причины отказов, принятий решений, они не публичны», – пояснил экс-глава минфина.

Завершая выступление, Кудрин упомянул, что систему государственного управления надо менять. В частности, отвечая на вопрос аудитории, он заметил, что не должно быть ситуаций, когда в губернаторы не может избраться любой человек, так как есть предварительные фильтры, причем даже если этот человек уже занимает какую-то видную в регионе должность. «Такая ситуация, насколько я знаю, у вас есть», – заключил Кудрин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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