В Нижнем Тагиле сторожевая собака убила пенсионера

ЧП случилось накануне вечером в селе Елизаветинское Пригородного района Нижнего Тагила. Сторожевой пес насмерть загрыз 60-летнего местного жителя по имени Анатолий, который приходил к местному бизнесмену покупать спиртное.

По данным портала TagilCity, это уже третий инцидент с нападением животного на местных жителей, но только последний случай закончился летальным исходом.

Делом теперь занимаются следователи. «В одном из домов на территории двора живет московская сторожевая собака. Живет на цепи, привязанная. К ней в результате собственных неосторожных действий подошел пострадавший в состоянии алкогольного опьянения, и она его укусила за ногу. В результате чего от продолжительной кровопотери он скончался на месте», – пояснили порталу в следственном комитете Пригородного района Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 11.07.17

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